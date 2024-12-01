Стало известно о повышенном интересе россиян к ДНК-тестам

Shot: россияне в 2024 году в два раза чаще заказывали ДНК-тесты

Россияне в 2024 году в два раза чаще заказывали ДНК-тесты, а также больше обращались к генетикам. Об этом со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции статистику (ее автор не указывается) сообщает Telegram-канал Shot.

В частности, журналистам стало известно, что к генетикам жители страны обращаются даже с более повышенным интересом, чем к урологам, нутрициологам и спортивным врачам. В основном такие пациенты хотят понять, устойчивы ли их организмы к вирусам, каких сюрпризов ждать в старости и как они могут повлиять на собственный вес, исходя из генетических настроек. Некоторые же просто хотят узнать детали своего происхождения.

При этом, по данным сайта «ПроДокторов», на который ссылается Shot, за последний год прием у генетика подорожал с 4000-5000 рублей до 6000-8000.

Ранее нутрициолог Наталья Андреева в беседе с «Лентой.ру» назвала продукты, которые могут помочь снизить уровень напряжения. В первую очередь она выделила ферментированные продукты.