У некоторых россиян выросла пенсия

У отметивших 80-летие россиян выросли пенсии

С 1 декабря у некоторых россиян увеличился размер пенсий. Это касается тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, напоминает Риамо.

Доплата к страховой пенсии вырастет ровно в два раза — до 16 269 рублей 76 копеек. Аналогичное повышение произойдет относительно доходов граждан, получивших I группу инвалидности в ноябре, возраст в данном случае значения не имеет. Но если в ноябре празднование юбилея совпало с решением МСЭК о назначении I группы, то пенсия будет увеличена только по одному из оснований.

Кроме того, с декабря увеличились пособия по уходу за детьми для некоторых групп граждан. Те, кто получал пособия, назначенные в 2023 году, должны в декабре подать новое заявление. Размер назначенного пособия зависит от уровня доходов семьи.