Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:15, 1 декабря 2024Экономика

У некоторых россиян выросла пенсия

У отметивших 80-летие россиян выросли пенсии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С 1 декабря у некоторых россиян увеличился размер пенсий. Это касается тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, напоминает Риамо.

Доплата к страховой пенсии вырастет ровно в два раза — до 16 269 рублей 76 копеек. Аналогичное повышение произойдет относительно доходов граждан, получивших I группу инвалидности в ноябре, возраст в данном случае значения не имеет. Но если в ноябре празднование юбилея совпало с решением МСЭК о назначении I группы, то пенсия будет увеличена только по одному из оснований.

Кроме того, с декабря увеличились пособия по уходу за детьми для некоторых групп граждан. Те, кто получал пособия, назначенные в 2023 году, должны в декабре подать новое заявление. Размер назначенного пособия зависит от уровня доходов семьи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      Во Франции пройдет манифестация против отправки западных войск на Украину

      Семь беспилотников уничтожили над российским регионом

      Немецкий депутат назвал способ остановить конфликт на Украине

      Бывший футболист дал совет желающим уехать в Европу спортсменам

      В Тбилиси спецназ начал применять водометы против участников митинга

      Подполье сообщило об ударе по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в декабре

      У некоторых россиян выросла пенсия

      В Госдепе удалили пост со словами про Кремль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше