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14:09, 1 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии оценили вероятность повторных выборов в парламент

Премьер Грузии Кобахидзе исключил проведение повторных парламентских выборов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение повторных парламентских выборов в стране. Как передает ТАСС, он оценил вероятность такого развития событий, отвечая на соответствующий вопрос одного из местных журналистов.

«Нет, конечно. О чем речь», — сказал Кобахидзе.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся с 28 ноября протестов в Тбилиси. Их участники недовольны решением премьер-министра о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, старт переговоров был отложен до конца 2028 года.

Тем временем глава кабмина назначил 12 новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства. Таким образом было завершено формирование исполнительной ветви власти, которое последовало за парламентскими выборами 26 октября.

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