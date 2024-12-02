Домохозяек призвали заставить подоконники тарелками с солью

«БелНовости»: избавиться от конденсата на окнах удастся с помощью соли

Избавиться от конденсата на окнах удастся с помощью тарелок с солью. Воспользоваться этим методом домохозяек призвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты объяснили, что если заставить подоконники в доме тарелками или блюдцами с солью, то та, будучи хорошим сорбентом, поглотит лишнюю влагу на окнах. Таким образом на них перестанут появляться капли воды. При этом эксперты отметили, что насыпанную в тарелку соль время от времени понадобится заменять новой. Сделать это стоит, когда содержимое тарелки или блюдца станет сильно влажным либо в нем образуются комки.

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