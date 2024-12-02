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16:10, 2 декабря 2024Мир

Новую главу евродипломатии назвали «натовской истеричкой»

Филиппо обвинил главу евродипломатии Каллас в желании пролить кровь французов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

Новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза (ЕС) Кая Каллас готова жертвовать жизнями французских граждан ради Украины. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Натовская истеричка, ограниченная сторонница антироссийской позиции, готовая пролить кровь сынов Франции в этой войне глобалистской олигархии», — написал политик, критикуя главу евродипломатии, допустившую отправку военного контингента стран ЕС на Украину.

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«ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу», -— резюмировал лидер «Патриотов».

Ранее Филиппо заявил, что в случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны.

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