Филиппо обвинил главу евродипломатии Каллас в желании пролить кровь французов

Новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза (ЕС) Кая Каллас готова жертвовать жизнями французских граждан ради Украины. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Натовская истеричка, ограниченная сторонница антироссийской позиции, готовая пролить кровь сынов Франции в этой войне глобалистской олигархии», — написал политик, критикуя главу евродипломатии, допустившую отправку военного контингента стран ЕС на Украину.

«ЕС становится все более сумасшедшим по украинскому вопросу», -— резюмировал лидер «Патриотов».

Ранее Филиппо заявил, что в случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны.