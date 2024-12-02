Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

Кличко пожаловался канцлеру ФРГ Шольцу на критическую ситуацию на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался канцлеру Германии Олафу Шольцу на критическую ситуацию на фронте и попросил предоставить Украине ракеты Taurus. О встрече он рассказал в своейм Telegram-канале.

По словам политика, Германия и другие партнеры должны усилить поддержку Украины, так как ситуация на фронте критическая.

«Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру ФРГ с призывом предоставить ракеты Taurus. Вместе с ракетными системами других стран они способны усилить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил Кличко.

По мнению мэра столицы Украины, единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО.

Ранее Кличко сообщил о взрывах в Киеве.