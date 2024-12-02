Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался канцлеру Германии Олафу Шольцу на критическую ситуацию на фронте и попросил предоставить Украине ракеты Taurus. О встрече он рассказал в своейм Telegram-канале.
По словам политика, Германия и другие партнеры должны усилить поддержку Украины, так как ситуация на фронте критическая.
«Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру ФРГ с призывом предоставить ракеты Taurus. Вместе с ракетными системами других стран они способны усилить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил Кличко.
По мнению мэра столицы Украины, единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО.
Ранее Кличко сообщил о взрывах в Киеве.