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21:13, 2 декабря 2024Бывший СССР

Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

Кличко пожаловался канцлеру ФРГ Шольцу на критическую ситуацию на фронте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался канцлеру Германии Олафу Шольцу на критическую ситуацию на фронте и попросил предоставить Украине ракеты Taurus. О встрече он рассказал в своейм Telegram-канале.

По словам политика, Германия и другие партнеры должны усилить поддержку Украины, так как ситуация на фронте критическая.

«Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру ФРГ с призывом предоставить ракеты Taurus. Вместе с ракетными системами других стран они способны усилить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил Кличко.

По мнению мэра столицы Украины, единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО.

Ранее Кличко сообщил о взрывах в Киеве.

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