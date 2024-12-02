Россиян предупредили о начислении пеней с 3 декабря

Юрист Хаминский предупредил о начислении пеней с 3 декабря

Россиянам с 3 декабря начнут начисляться пени за просроченный платеж налогов на квартиры, дачи и автомобили, если они не уплатили их в установленный срок. Об этом сообщил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Хаминский предупредил, что с учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить просрочившего налогоплательщика. Также специалист отметил, что воскресенье, 1 декабря, входит в срок уплаты, поэтому пени начнут начислять со вторника 3 декабря.

Юрист подчеркнул, что предельный срок уплаты имущественных налогов наступает значительно позже окончания отчетного года — это может привести к забывчивости или преднамеренному уклонению от налоговых обязательств со стороны граждан. Однако в случае неуплаты в установленный срок, налоговая служба отправит требование о платеже, а при дальнейшем игнорировании — обратится в суд.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф. Она напомнила россиянам о необходимости заплатить налоги заблаговременно и назвала это решение более выгодным. Она подчеркнула, что налоги не прощают небрежного отношения к себе и могут превратиться в серьезные штрафы.