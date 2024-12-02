СК возбудил уголовное дело за воспрепятствование оказанию медицинской помощи

Во Владивостоке возбудили уголовное дело за создание помех проезду скорой помощи

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины за создание помех проезду машине скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 124.1 («Воспрепятствование оказанию медицинской помощи») УК РФ.

По данным следствия, 2 декабря на улице Котельникова 24-летний водитель Toyota Crown закрыл выезд с дворовой территории автомобилю скорой помощи с пациентом в тяжелом состоянии.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причиненного вреда здоровью пациента.

Ранее сообщалось, что СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки.