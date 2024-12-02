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14:24, 2 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о последствиях пожара в российской колонии

УФСИН: пожар в ИК-2 в Рыбинске ликвидирован, никто не пострадал
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российской исправительной колонии произошел пожар

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пожар в исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В тушении возгорания участвовали сотрудники уголовно-исполнительной системы и МЧС. В результате ЧП никто из персонала ИК и осужденных не пострадал.

В настоящее время проводится проверка для установления причин возгорания и обстоятельств произошедшего.

Ранее 2 декабря сообщалось о возникновении пожара на территории ИК-2. Распространение огня началось с крыши здания. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На время ЧП заключенных переместили в другой корпус.

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