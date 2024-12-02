Стало известно о последствиях пожара в российской колонии

Пожар в исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.
В тушении возгорания участвовали сотрудники уголовно-исполнительной системы и МЧС. В результате ЧП никто из персонала ИК и осужденных не пострадал.
В настоящее время проводится проверка для установления причин возгорания и обстоятельств произошедшего.
Ранее 2 декабря сообщалось о возникновении пожара на территории ИК-2. Распространение огня началось с крыши здания. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На время ЧП заключенных переместили в другой корпус.