Стало известно о последствиях пожара в российской колонии

УФСИН: пожар в ИК-2 в Рыбинске ликвидирован, никто не пострадал

Начало событий в новости В российской исправительной колонии произошел пожар

Пожар в исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В тушении возгорания участвовали сотрудники уголовно-исполнительной системы и МЧС. В результате ЧП никто из персонала ИК и осужденных не пострадал.

В настоящее время проводится проверка для установления причин возгорания и обстоятельств произошедшего.

Ранее 2 декабря сообщалось о возникновении пожара на территории ИК-2. Распространение огня началось с крыши здания. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На время ЧП заключенных переместили в другой корпус.