Трюдо дал обещание Трампу по общей границе

CBC: Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на американо-канадской границе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом пообещал усилить безопасность на американо-канадской границе. Об этом сообщил телеканал CBC.

В частности, речь идет об увеличении числа вертолетных патрулей на общей границе. Также Канада планирует закупить дополнительные беспилотники и перебросить дополнительные части.

Ранее избранный президент пообещал ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Он заявил о намерениях ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Трамп объяснил новые сборы борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границу.