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19:41, 2 декабря 2024Экономика

Земли члена банды Цапков решили реализовать

Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги за 2,5 млрд руб.
Виктория Клабукова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Активы члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза будут реализованы на торгах. Соответствующие данные содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав лота входят 94 объекта осужденного, включая сельхозучастки в поселке Садовом на Кубани. Их площадь составляет от 60 тысяч до более чем миллиона квадратных метров, но на многие из них наложен арест. Активы предварительно оцениваются в 2,52 миллиарда рублей и вмещают 100-процентную долю компании ООО «Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани"».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января, сами торги пройдут 16 января. Как объявлено, шаг аукциона составит процентов.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Цапок был осужден пожизненно. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.

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