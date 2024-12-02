Земли члена банды Цапков решили реализовать

Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги за 2,5 млрд руб.

Активы члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза будут реализованы на торгах. Соответствующие данные содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав лота входят 94 объекта осужденного, включая сельхозучастки в поселке Садовом на Кубани. Их площадь составляет от 60 тысяч до более чем миллиона квадратных метров, но на многие из них наложен арест. Активы предварительно оцениваются в 2,52 миллиарда рублей и вмещают 100-процентную долю компании ООО «Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани"».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января, сами торги пройдут 16 января. Как объявлено, шаг аукциона составит процентов.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Цапок был осужден пожизненно. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.