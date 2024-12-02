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21:38, 2 декабря 2024Мир

В Госдепе ушли от ответа на вопрос о поддержке наступления боевиков в Сирии

В Госдепе не стали отвечать, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отказался отвечать на вопрос, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии, при этом отметив, что Вашингтон заинтересован в деэскалации ситуации, сообщает РИА Новости.

«Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счете, мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса», — заявил он.

Миллер напомнил, что начавшая наступление в Сирии организация признана террористической на территории Соединенных Штатов. По его словам, распространяемые слухи о причастности Вашингтона к произошедшему являются ложными.

Ранее стало известно, что боевики исламистской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещенная в России террористическая организация) готовятся применить боевые отравляющие вещества против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. Уточнялось, что исламисты под видом карет скорой помощи сирийской неправительственной организации «Белые каски» перевезли в Идлиб и Алеппо несколько баллонов с отравляющими газами.

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