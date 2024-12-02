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09:08, 2 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе возобновили расследование дела о пропавших 20 лет назад детях

СК возобновил расследование дела о гибели 5 детей в 2005 году в Красноярске
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Сотрудники Следственного комитета (СК) России возобновили расследование уголовного дела о пропавших 20 лет назад в Красноярске детях. Об этом сообщает ТАСС.

Делом занимаются в центральном аппарате ведомства. Пока правоохранители не раскрывают никакие подробности расследования, отмечает агентство.

Пять детей в возрасте от десяти до 12 лет пропали 16 апреля 2005 года. Максим Тауманов, Александр Лавренко, Дмитрий Макаров, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов учились в одной школе и жили недалеко друг от друга. После школьного субботника они отпросились у родителей погулять, а потом не вернулись домой. Их искали не только полицейские, но и местные жители, однако никаких результатов это не дало.

Днем 9 мая в милицию обратился местный житель, который нашел обгоревшие останки нескольких человек в коллекторе на пустыре. Колодец находился в паре сотен метров от школы и домов, где жили пропавшие. Этот участок много раз осматривали, но тогда ничего не обнаружили.

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