Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:07, 2 декабря 2024Из жизни

Вышедшая из комы девушка не могла говорить и спела в палате песню Адель

В Англии девушка не могла говорить после выхода из комы, но спела песню Адель
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Англии девушка спела в больничной палате песню Адель почти сразу после выхода из комы и поразила этим врачей. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце августа 2022 года 23-летняя Джорджия Скалли попала в аварию. Машина, в которой она ехала с друзьями с вечеринки, разбилась и загорелась. По словам девушки, она не помнит, как именно это произошло. Позже Скалли рассказали, что ее вытащили из автомобиля пожарные и доставили в больницу. В результате черепно-мозговой травмы у девушки случился инсульт, также у нее были сломаны ребра, повреждена селезенка и легкие. Врачи предупредили родителей Скалли, что если даже она и проснется, то не сможет ходить и говорить.

Пациентка очнулась спустя месяц. Вышедшая из комы девушка не могла говорить, но позже рассказала, что, очнувшись, была уверена, что ей 16 лет. Скалли забыла, что давно окончила школу и уже работала. Сестра девушки решила помочь ей и начала включать ее любимые песни. Внезапно Скалли запела композицию Адель Someone Like You и закончила ее, не спутав ни слова. «Музыка стала моим утешением, и я подпевала плейлисту, который моя сестра составила для меня», — отметила девушка.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Спустя долгое время восстановления Скалли снова научилась говорить. Ей пришлось удалить несколько частей черепа и вставить в голову титановую пластину. Кроме того, после аварии девушка потеряла обоняние и способность ощущать вкусы. По словам Скалли, она уже почти смирилась с произошедшим. «У меня теперь есть проездной на автобус, как у старушки, и я возвращаюсь в спортзал», — поделилась последними новостями она.

Ранее женщина из Великобритании, никогда не бывавшая в Швеции, пожаловалась на шведский акцент, который появился у нее три года назад. Она рассказала, что звучит как британка, только когда поет. Женщина продолжает посещать множество неврологов в надежде вернуть родной акцент.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      В Европе не увидели влияния санкций против Газпромбанка на расчеты за российский газ

      Кабанчики вышли на прогулку и попозировали на камеру в российском регионе

      Осеннее наступление российских войск в Донбассе визуализировали

      Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

      Вован и Лексус назвали самого глупого героя пранков

      Москвичей предупредили о ранней зиме

      Российские автопроизводители нарастили продажи

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

      Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше