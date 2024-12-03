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01:05, 3 декабря 2024Ценности

52-летняя София Вергара опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась новым откровенным снимком с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда «Грисельды» запечатлена на размещенном кадре позирующей топлес на шезлонге. Знаменитость лежит на животе и демонстрирует фотографу фигуру в оголяющих ягодицы плавках от бикини.

Поклонники оценили фото Вергары в комментариях под постом, который набрал 819 тысяч лайков. «Колумбийские женщины такие горячие», «Как всегда прекрасна», «Красивые ноги», «У тебя шикарное тело», «Богиня пляжа», — высказывались они.

В ноябре сообщалось, что София Вергара показала фигуру в откровенном образе. Тогда актриса предстала на фото в платье с цветочным принтом, высокий разрез которого оголял ее ногу и бедро.

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