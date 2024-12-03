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21:26, 3 декабря 2024Мир

На Западе назвали военное положение в Южной Корее подарком для КНДР

Sky News: военное положение в Южной Корее стало подарком для КНДР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Военное положение и политический кризис в Южной Корее стали подарком для КНДР, считает военный аналитик, бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк. Он рассказал об этом британскому телеканалу Sky News.

По его мнению, Северная Корея воспользуется ситуацией в соседнем государстве в своей пропаганде. Кроме того, союзники Сеула будут с особым вниманием следить за происходящим, добавил эксперт.

Кларк указал, что в Республике Корея «постоянно находится около 30 000 американских военнослужащих». «Поэтому у Соединенных Штатов будет много чего сказать по этому поводу», — отметил он.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

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