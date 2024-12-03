Байдена проинформировали о военном положении в Южной Корее

Белый дом: для Байдена провели брифинг о военном положении в Южной Корее

Президента США Джо Байдена проинформировали о введении военного положения в Южной Корее. Об этом глава государства заявил журналистам из пресс-пула Белого дома.

По его словам, для него был организован специальный брифинг. Сейчас Байден находится с официальным визитом в Анголе.

Ранее 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Председатель парламента республики У Вон Сик объявил решение президента недействительным. Национальное собрание страны провело пленарное заседание и единогласно приняло резолюцию с требованием отмены военного положения.