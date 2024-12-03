Известного российского 27-летнего блогера нашли мертвым в Петербурге

27-летний блогер Amoral найден мертвым в районе Парголово в Петербурге

Известный российский 27-летний блогер и стример Дмитрий Костенков, известный в сети под ником Amoral, найден мертвым в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что тело Костенкова нашли около 26-этажного дома на улице Валерия Гаврилина в районе Парголово. Смерть стримера подтвердил администратор его группы в соцсети «ВКонтакте». Следственный комитет Петербурга также подтвердил, что тело блогера обнаружили в Парголово.

По данным издания, ранее в полицию обращалась знакомая Костенкова, рассказавшая о его намерениях свести счеты с жизнью. Сообщалось, что стример записывал сообщения в свой Telegram-канал, в которых извинялся перед зрителями и рассуждал о жизни после смерти. По словам знакомой Костенкова, он был в подавленном состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Amoral снимал ролики на YouTube. Он публиковал юмористические ролики с реакциями на видео других блогеров и вел трансляции. На его страницу на видеохостинге подписано 645 тысяч пользователей.