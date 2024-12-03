Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:33, 3 декабря 2024Забота о себе

Курильщиков предупредили о симптомах необратимой болезни легких

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pressfoto / Freepik

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) чаще всего возникает из-за курения или из-за работы на производстве, связанной с вдыханием частиц пыли, содержащей, например, кадмий или кремний, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная. Характерные симптомы этого необратимого недуга врач перечислила «Ленте.ру».

Главными симптомами ХОБЛ врач назвала одышку, особенно при физической активности, продолжительный периодический кашель, а также снижение переносимости физических нагрузок. Течение этого заболевания, как правило, прогрессирующее — у человека развиваются стойкие необратимые нарушения бронхиальной проходимости, однако при обострении симптомы становятся более выраженными.

Наиболее частыми причинами обострения хронической обструктивной болезни легких являются бактериальные и вирусные респираторные инфекции. В этот период у пациента может наблюдаться повышение температуры тела, потливость и общее недомогание

Анастасия Стольнаяврач-терапевт

Без своевременной терапии ХОБЛ может приводить к развитию жизнеугрожающих патологий, например, дыхательной недостаточности и легочной гипертензии — повышения кровяного давления в легочных артериях, которые доставляют кровь от сердца к легким, рассказала Стольная.

Отягощающими факторами течения ХОБЛ она назвала длительный стаж курения — более 10 лет, возраст старше 60 лет, а также сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет.

Материалы по теме:
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Ранее врач-терапевт Игорь Алентов рассказал о неочевидных способах бросить курить. Чтобы избавиться от этой вредной привычки, доктор рекомендовал обратиться к психотерапевту или наркологу: эти специалисты помогут подобрать лечение.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении многомиллионных взяток

      Дуа Липа похвасталась снимками в откровенном наряде с глубоким декольте

      Мужчина оказался единственным пассажиром самолета из-за задержки рейса и был потрясен

      Путин указал Эрдогану на необходимость поддерживать законную власть в Сирии

      Урсула фон дер Ляйен добилась мести всем волкам Европы за своего съеденного пони

      Показана польза фруктов и овощей для психического здоровья

      Мужчина ударил россиянку ножом на глазах у ребенка из-за замечания

      Маск высказался о росте госдолга США

      В Раде предложили ставить на воинский учет прошедших базовую службу женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше