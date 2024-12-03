Курильщиков предупредили о симптомах необратимой болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) чаще всего возникает из-за курения или из-за работы на производстве, связанной с вдыханием частиц пыли, содержащей, например, кадмий или кремний, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная. Характерные симптомы этого необратимого недуга врач перечислила «Ленте.ру».

Главными симптомами ХОБЛ врач назвала одышку, особенно при физической активности, продолжительный периодический кашель, а также снижение переносимости физических нагрузок. Течение этого заболевания, как правило, прогрессирующее — у человека развиваются стойкие необратимые нарушения бронхиальной проходимости, однако при обострении симптомы становятся более выраженными.

Наиболее частыми причинами обострения хронической обструктивной болезни легких являются бактериальные и вирусные респираторные инфекции. В этот период у пациента может наблюдаться повышение температуры тела, потливость и общее недомогание Анастасия Стольная врач-терапевт

Без своевременной терапии ХОБЛ может приводить к развитию жизнеугрожающих патологий, например, дыхательной недостаточности и легочной гипертензии — повышения кровяного давления в легочных артериях, которые доставляют кровь от сердца к легким, рассказала Стольная.

Отягощающими факторами течения ХОБЛ она назвала длительный стаж курения — более 10 лет, возраст старше 60 лет, а также сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет.

Ранее врач-терапевт Игорь Алентов рассказал о неочевидных способах бросить курить. Чтобы избавиться от этой вредной привычки, доктор рекомендовал обратиться к психотерапевту или наркологу: эти специалисты помогут подобрать лечение.