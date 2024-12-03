Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:07, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

«Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

«Лента.ру» запустила акцию помощи животным «Cделай доброе мяу!»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: приют Vetland Adoption,

«Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!», приуроченную к выходу масштабного расследования «Русская мефедроновая чума». В названии этой кампании обыгрывается сленговое название опасного наркотика — «мяу».

Партнером издания выступил приют Vetland Adoption, в котором, среди прочих других, заботятся о животных, которым не посчастливилось жить бок о бок с потребителями мефедрона и которые в итоге оказались на улице.

Например, 10-летнего кота по кличке Уолтер Уайт нашли в подпольной лаборатории по производству наркотика, а четырехлетнего Шприца волонтеры спасли из наркопритона. Пожертвовать любую сумму на содержание организации, стать опекуном кого-либо из животных или забрать кошку домой можно на сайте приюта Vetland Adoption.

Ранее «Лента.ру» выпустила масштабное расследование «Русская мефедроновая чума», в рамках которого изучила события, произошедшие после закрытия онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра». В текстах проекта рассказывается о том, кто заменил бывшего гиганта и как новые игроки поделили рынок, почему именно мефедрон начал доминировать на рынке и как увлечение этим веществом превратилось в настоящую эпидемию, а также о том, какие еще изменения произошли на наркорынке.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Внешность 60-летней Моники Беллуччи на фото с красной дорожки вызвала споры в сети

      В России отреагировали на обещание Зеленского пригласить страну на второй саммит мира

      «Почта России» не согласилась с претензиями по поводу электронных писем

      США и Германия выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед Россией

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ под Курском

      Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ

      СК возбудил уголовное дело из-за обрушения лестничного пролета в доме в российском городе

      Раскрыта стоимость путешествия на автомобиле в новогодние праздники

      Депутат Рады рассказал об уровне защищенности стратегических объектов Одессы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше