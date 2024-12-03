«Лента.ру» запустила акцию помощи животным «Cделай доброе мяу!»

«Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!», приуроченную к выходу масштабного расследования «Русская мефедроновая чума». В названии этой кампании обыгрывается сленговое название опасного наркотика — «мяу».

Партнером издания выступил приют Vetland Adoption, в котором, среди прочих других, заботятся о животных, которым не посчастливилось жить бок о бок с потребителями мефедрона и которые в итоге оказались на улице.

Например, 10-летнего кота по кличке Уолтер Уайт нашли в подпольной лаборатории по производству наркотика, а четырехлетнего Шприца волонтеры спасли из наркопритона. Пожертвовать любую сумму на содержание организации, стать опекуном кого-либо из животных или забрать кошку домой можно на сайте приюта Vetland Adoption.

Ранее «Лента.ру» выпустила масштабное расследование «Русская мефедроновая чума», в рамках которого изучила события, произошедшие после закрытия онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра». В текстах проекта рассказывается о том, кто заменил бывшего гиганта и как новые игроки поделили рынок, почему именно мефедрон начал доминировать на рынке и как увлечение этим веществом превратилось в настоящую эпидемию, а также о том, какие еще изменения произошли на наркорынке.