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07:17, 3 декабря 2024Россия

Мэр российского города призвал молить бога о дозированном снеге

Мэр Нижнекамска Муллин призвал «молить бога, чтобы снег выпадал дозированно»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал молить бога, чтобы снег в городе выпадал дозированно. Об этом он заявил в ходе совещания, которое опубликовано на странице «Нижнекамск.Прямые трансляции» во «Вконтакте».

«Вот сегодня Всевышний порадовал первым снегом, благо, по крайней мере, город чистый, но как дальше будет, конечно, будет зависеть от того, какой объем снега будет падать. Если это будет, как в прошлом году, будет достаточно сложно. Будем молить Всевышнего, чтобы он снег давал нам дозированно», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что в Нижнекамске доля нехватки людских ресурсов для уборки города составляет почти 50 процентов. Мэр также заявил, что поднял был зарплаты сотрудникам ЖКХ, которые непрерывно работают на холоде.

Ранее мэр Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Алексей Харлов заблокировал в социальных сетях жителей города, которые жаловались на сугробы.

ЖЗЛ
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