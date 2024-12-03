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19:54, 3 декабря 2024Экономика

Названы возникающие в доме зимой вредители

Биолог Трофимова: зимой в квартирах размножаются злаковые мухи и листовые комары
Виктория Клабукова
Злаковая мушка

Злаковая мушка. Фото: A.S.Floro / Shutterstock / Fotodom

Не все насекомые впадают в спячку с приходом холодов. Какие вредители продолжают размножаться в квартире и зимой, «Газете.Ru» назвала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Так, несмотря на морозы дома активно плодятся платяные и пищевые моли. Не стоит забывать также о жуках чернотелках и кожеедах, которые заводятся в квартирах россиян. Не пугают холода муравьев и сверчков, питающихся гниющими остатками и крошками. Привлекают остатки еды и тараканов, напоминает Трофимова. Понизившаяся температура не останавливает постельных клопов — им достаточно просто попасть в квартиру, зацепившись за одежду человека или со старой мебелью.

Через вентиляцию или щели с лестничной площадки могут проникнуть комары — насекомые, которые, казалось бы, ассоциируются с жаркими летними ночами. Нередко зимой дома можно обнаружить злаковых мух и листовых комаров. Они любят обосноваться в грунте растений, но для человека практически безвредны. Нежелательного соседства можно избежать, поддерживая чистоту в помещениях и помня, как насекомые попадают в квартиру, советует биолог.

Ранее россиян предупредили о том, какие запахи привлекают пищевую моль. Запах испорченной крупы, который человек и не заметит, насекомое улавливает за километр. Манким для моли является аромат гниющих овощей, фруктов и тухлого мяса.

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