69-я параллель
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19:37, 3 декабря 202469-я параллель

Падение астероида в российском регионе сняли на видео

Жители Якутии сняли на видео падение астероида
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Жители Якутии сняли на видео падение астероида. Кадры из российского региона опубликовал журналист Владимир Соловьев в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как яркая светящаяся точка с шипением пролетает над поверхностью Земли, после чего вспыхивает над лесным массивом, освещает пространство вокруг и исчезает.

Астероид пролетел в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над городом Олекминск. Наблюдать огненный шар в небе могли жители Якутии в 700 километрах от эпицентра.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт сообщал, что объект из-за своего небольшого размера «почти наверняка сгорит, не долетев до Земли».

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