Падение астероида в российском регионе сняли на видео

Жители Якутии сняли на видео падение астероида

Жители Якутии сняли на видео падение астероида. Кадры из российского региона опубликовал журналист Владимир Соловьев в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как яркая светящаяся точка с шипением пролетает над поверхностью Земли, после чего вспыхивает над лесным массивом, освещает пространство вокруг и исчезает.

Астероид пролетел в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над городом Олекминск. Наблюдать огненный шар в небе могли жители Якутии в 700 километрах от эпицентра.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт сообщал, что объект из-за своего небольшого размера «почти наверняка сгорит, не долетев до Земли».