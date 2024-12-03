Yonhap: парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, которое было введено президентом страны Юн Сок Елем. Об этом сообщает агентство Yonhap.

За упразднение военного положения проголосовали 190 депутатов. В результате голосования парламент принял резолюцию, призывающую к отмене положения.

3 декабря Юн Сок Ель объявил военное положение в Южной Корее ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве, к которым он причислил Демократическую партию.

Лидер правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Хан Дон Хун призвал военных южнокорейской армии не соблюдать военное положение.