Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 3 декабря 2024Мир

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Yonhap: парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: South Korea's National Assembly Speaker's Office / AP

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, которое было введено президентом страны Юн Сок Елем. Об этом сообщает агентство Yonhap.

За упразднение военного положения проголосовали 190 депутатов. В результате голосования парламент принял резолюцию, призывающую к отмене положения.

3 декабря Юн Сок Ель объявил военное положение в Южной Корее ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве, к которым он причислил Демократическую партию.

Лидер правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Хан Дон Хун призвал военных южнокорейской армии не соблюдать военное положение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении многомиллионных взяток

      Дуа Липа похвасталась снимками в откровенном наряде с глубоким декольте

      Мужчина оказался единственным пассажиром самолета из-за задержки рейса и был потрясен

      Путин указал Эрдогану на необходимость поддерживать законную власть в Сирии

      Урсула фон дер Ляйен добилась мести всем волкам Европы за своего съеденного пони

      Показана польза фруктов и овощей для психического здоровья

      Мужчина ударил россиянку ножом на глазах у ребенка из-за замечания

      Маск высказался о росте госдолга США

      В Раде предложили ставить на воинский учет прошедших базовую службу женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше