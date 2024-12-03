Появились новые кадры падения астероида в российском регионе

Житель Якутии увидел падение астероида и снял его на видео из окна квартиры

Жители города Олекминска в Якутии сняли новые кадры падения астероида. Видео очевидцев появилось в Telegram-канале Shot.

На первом видео автор замечает летящий объект и обращает внимание спутников на его падение криками «во-во-во». Однако размеры тела столь малы, что падение длится несколько секунд — очевидцы замечают лишь световой след астероида и небольшую вспышку, говорящую о том, что астероид распался. После этого свидетели падения удивляются: «Все, что ли?»

Другой житель российского региона увидел объект прямо из окна квартиры — сгоревший объект на несколько мгновений осветил небо и землю.

Астероид пролетел в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над городом Олекминском. Наблюдать огненный шар в небе могли жители Якутии в 700 километрах от эпицентра.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт сообщал, что объект из-за своего небольшого размера «почти наверняка сгорит, не долетев до Земли».