Председатель парламента Южной Кореи объявил режим военного положения недействительным

Председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. Об этом сообщает телеканал YTN.
Национальное собрание (парламент) Южной Кореи провело пленарное заседание и приняло резолюцию с требованием отмены военного положения. Документ об отмене военного положения был принят 190 из 190 голосами.
Председатель парламента заявил, что президент должен немедленно отменить военное положение в соответствии с резолюцией Национальной ассамблеи. Он также потребовал, чтобы военные и полиция немедленно покинули здание парламента.
У Вон Сик выразил надежду, что люди будут чувствовать себя в безопасности и что Национальное собрание будет продолжать работать для защиты демократии.
Ранее лидер правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Хан Дон Хун призвал военнослужащих южнокорейской армии не соблюдать введенное военное положение. Он назвал введение военного положения неправильным и пообещал блокировать его «вместе с народом».