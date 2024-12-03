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19:35, 3 декабря 2024Мир

Председатель парламента Южной Кореи объявил режим военного положения недействительным

YTN: У Вон Сик объявил режим военного положения в Южной Корее недействительным
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Lee Jin-man / AP

Председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. Об этом сообщает телеканал YTN.

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи провело пленарное заседание и приняло резолюцию с требованием отмены военного положения. Документ об отмене военного положения был принят 190 из 190 голосами.

Председатель парламента заявил, что президент должен немедленно отменить военное положение в соответствии с резолюцией Национальной ассамблеи. Он также потребовал, чтобы военные и полиция немедленно покинули здание парламента.

У Вон Сик выразил надежду, что люди будут чувствовать себя в безопасности и что Национальное собрание будет продолжать работать для защиты демократии.

Ранее лидер правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Хан Дон Хун призвал военнослужащих южнокорейской армии не соблюдать введенное военное положение. Он назвал введение военного положения неправильным и пообещал блокировать его «вместе с народом».

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