Президент Южной Кореи обвинил политических оппонентов в симпатии к КНДР

Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ель обвинил оппонентов в симпатии к КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обвинил своих политических оппонентов из Демократической партии в симпатии к КНДР, а также попытках парализовать работу властей страны. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Они парализуют судебную власть, запугивая судей и подвергая импичменту ряд прокуроров, и парализуют исполнительную власть, подвергая импичменту министра государственного управления и безопасности, председателя Комиссии по коммуникациям и генерального аудитора, а также пытаясь подвергнуть импичменту министра национальной обороны», — заявил президент.

По словам главы государства, введенное им военное положение является неизбежной мерой, направленной на искоренение сил, поддерживающих Северную Корею, а также на защиту конституционного порядка в стране.

Ранее Юн Сок Ель объявил в Южной Корее военное положение. Он объяснил это намерением защитить свободный конституционный порядок.