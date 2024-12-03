Пьяная пассажирка самолета начала выкрикивать расистские оскорбления и попала на видео

Пьяная пассажирка самолета начала выкрикивать расистские оскорбления в адрес американцев индийского происхождения, показала им средний палец и попала на видео. Об этом сообщает The New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел после посадки самолета из Канкуна в Лос-Анджелесе. Во время полета женщина сидела с незнакомым ребенком, родители которого расположились на несколько рядов дальше. Она пыталась заговорить с мальчиком, задавая вопросы о его национальности, а также пригрозила рассказать о чем-то его родителям. Не сообщается, о чем именно шла речь.

После посадки, когда пассажиры уже разместились в автобусе, незнакомка начала оскорблять родителей ребенка. На видео видно, как она грубит им и показывает средние пальцы на обеих руках. Отец семейства снял происходящее на камеру, разместил ролик в соцсетях и получил поддержку пользователей. А агрессивная пассажирка прослыла среди юзеров больной.