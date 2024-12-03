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13:53, 3 декабря 2024Мир

Террористы заставили пленного сирийца отречься от Месси и признать Роналду

Visegrad 24: террористы заставили сирийца признать, что Роналду лучше Месси
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) заставили пленного бойца правительственной Сирийской арабской армии признать, что португальский футболист Криштиан Роналду лучше своего аргентинского коллеги Лионеля Месси. Соответствующее видео размещено в аккаунте польского портала Visegrad 24 в социальной сети X.

На видео можно увидеть двух исламистских боевиков. Один из них держит сирийского военного за волосы и просит повторить фразу о том, что Роналду лучше Месси. После небольшой паузы боец правительственных войск повторил сказанное о португальском футболисте.

27 ноября боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. Операция стала полной неожиданностью: всего за несколько дней исламисты установили контроль над территорией площадью 400 квадратных километров, включая ключевые транспортные узлы. Теперь они продвигаются на юг и заявляют о намерении взять город Хама, расположенный всего в 209 километрах от столицы Сирии — Дамаска.

Близкая к правительству Турции газета Hürriyet утверждает, что наступление боевиков поддерживается президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который стремится усилить давление на сирийского лидера Башара Асада после провала переговоров о нормализации двусторонних отношений.

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