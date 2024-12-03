Трамп приедет на церемонию открытия Нотр-Дама после пожара

Трамп приедет в Париж на церемонию открытия Нотр-Дама после пожара

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал свой приезд в столицу Франции на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, который восстановили после пожара. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что день открытия собора станет «очень особенным для всех». Кроме того, избранный американский лидер похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за проделанную работу по реставрации Нотр-Дама. Собор должны открыть в даты 7-8 декабря.

Собор Парижской Богоматери включен в список мировых исторических памятников и является одним из символов Парижа. Трагедия произошла 15 апреля 2019 года: в Нотр-Даме вспыхнул сильнейший пожар, причины которого остались невыясненными. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.