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04:29, 3 декабря 2024Мир

Трамп приедет на церемонию открытия Нотр-Дама после пожара

Трамп приедет в Париж на церемонию открытия Нотр-Дама после пожара
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал свой приезд в столицу Франции на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, который восстановили после пожара. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что день открытия собора станет «очень особенным для всех». Кроме того, избранный американский лидер похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за проделанную работу по реставрации Нотр-Дама. Собор должны открыть в даты 7-8 декабря.

Собор Парижской Богоматери включен в список мировых исторических памятников и является одним из символов Парижа. Трагедия произошла 15 апреля 2019 года: в Нотр-Даме вспыхнул сильнейший пожар, причины которого остались невыясненными. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.

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