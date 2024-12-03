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16:03, 3 декабря 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского призвали украинцев напрячься в решающий момент

Ермак: наступил решающий момент в конфликте, украинцам нужно напрячься
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Украинцам нужно напрячься, так как в конфликте на Украине наступил решающий момент. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня для Украины настал "ферги-тайм". Нам нужно собрать все силы и всю выдержку», — заявил глава ОП Украины.

Ермак призвал украинцев напрячься для достижения результата в конфликте на Украине. Он вспомнил слова бывшего тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и заявил, что команда обеспечивала результат благодаря «разящим контратакам».

Ранее Зеленский заявил о невозможности Украины вернуть потерянные территории. Политик заключил, что Киеву придется искать дипломатическое решение вопроса.

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