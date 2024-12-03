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19:02, 3 декабря 2024Экономика

В России примут меры против некачественного импорта

Минпромторг сократит перечень товаров для упрощенного режима ввоза в Россию
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В рамках борьбы с некачественным импортом в России планируют существенно сократить перечень товаров, в отношении которых применяется режим упрощенного ввоза. Об этом со ссылкой на замглавы Минпромторга Романа Чекушова сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, до конца года ведомство по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова расширит перечень групп товаров, подлежащих сертификации при ввозе в страну, в результате чего упрощенное декларирование продолжит распространяться только на «самые необходимые товары».

Во время ежегодного совещания председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко со статс-секретарями ведомств поддержал принятие таких мер и глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Он указал, что, с одной стороны зарубежные поставщики сейчас не дают разрешения на долгосрочную сертификацию их продукции, с другой — растет количество импортных товаров ненадлежащего качества.

Замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев в свою очередь напомнил, что упрощенное декларирование вводилось как антисанкционная мера, которая «себя достаточно положительно зарекомендовала», теперь же с учетом нормализации ситуации в ведомстве «готовы на увеличение списка товаров, которые не подпадают под этот порядок».

Упрощенный ввоз товаров ввели постановлением правительства от 12 марта 2022 года. Документ позволяет импортировать отдельные виды продукции без прохождения длительной процедуры получения сертификата и с предоставлением таможенным органам декларации о соответствии. Согласно действующему решению главы кабмина РФ Михаила Мишустина, срок действия механизма продлен до 1 сентября 2025 года.

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