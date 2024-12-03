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21:39, 3 декабря 2024Мир

В Южной Корее предупредили президента о незаконности его действий

Оппозиция Южной Кореи предупредила президента о незаконности его действий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обязан выполнить резолюцию парламента об отмене военного положения в стране, иначе его действия будут считаться незаконными. С таким предупреждением выступил глава оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук, передает газета The Korea Herald.

«Если президент Юн Сок Ёль не выполнит резолюцию Национального собрания, это будет считаться как незаконным, так и преступным деянием», — сказал оппозиционер.

Он подчеркнул, что процедура введения военного положения могла не соответствовать закону. По его словам, действия Юн Сок Ёля могут стать поводом для его отстранения от должности.

Ранее президент Южной Кореи объявил в стране военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

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