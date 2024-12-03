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15:49, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Врач назвал указывающие на опасное заболевание тревожные симптомы

Врач Мясников: похудение ног является признаком периферического атеросклероза
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал тревожные симптомы, указывающие на опасное заболевание. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что похудение ног и потеря волос на них являются признаками периферического атеросклероза. «Начинают худеть ноги — теряется мышечная масса, ноги становятся безволосыми, тоненькими», — пояснил медик.

Кроме того, по словам специалиста, в случае периферического атеросклероза при измерении давления на разных участках ноги будет наблюдаться разница до 20 миллиметров ртутного столба. «Это говорит о том, что где-то тут сидит бляшка», — подчеркнул он.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислили продукты, которые препятствуют образованию тромбов. В их список медики включили яблоки, чеснок, капусту и шоколад.

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