Врач назвал указывающие на опасное заболевание тревожные симптомы

Врач Мясников: похудение ног является признаком периферического атеросклероза

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал тревожные симптомы, указывающие на опасное заболевание. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что похудение ног и потеря волос на них являются признаками периферического атеросклероза. «Начинают худеть ноги — теряется мышечная масса, ноги становятся безволосыми, тоненькими», — пояснил медик.

Кроме того, по словам специалиста, в случае периферического атеросклероза при измерении давления на разных участках ноги будет наблюдаться разница до 20 миллиметров ртутного столба. «Это говорит о том, что где-то тут сидит бляшка», — подчеркнул он.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислили продукты, которые препятствуют образованию тромбов. В их список медики включили яблоки, чеснок, капусту и шоколад.