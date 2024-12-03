Яндекс купил платформу Pruffme

Яндекс купил технологическую платформу Pruffme

«Яндекс» купил технологическую платформу Pruffme. Она включает в себя сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Сумма сделки не раскрывается. Разработкой занималась команда «Яндекс 360». Сервисы доступны как в облаке, так и в собственных серверах заказчиков.

В сентябре «Яндекс» показал собственный сервис для создания онлайн-досок — «Яндекс Концепт». В компании отмечали, что это аналог ушедшей из России платформы для совместной удаленной работы Miro. Тогда же стало известно о договоренности купить Pruffme.

Miro объявила о ликвидации российского подразделения в 2022 году. Сейчас ее офисы находятся в Амстердаме и Сан-Франциско.

Pruffme работает на рынке почти 10 лет. Согласно последним данным, выручка компании в 2023 году составила 97,85 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,11 миллиона.