Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:07, 3 декабря 2024Экономика

Яндекс купил платформу Pruffme

Яндекс купил технологическую платформу Pruffme
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«Яндекс» купил технологическую платформу Pruffme. Она включает в себя сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Сумма сделки не раскрывается. Разработкой занималась команда «Яндекс 360». Сервисы доступны как в облаке, так и в собственных серверах заказчиков.

В сентябре «Яндекс» показал собственный сервис для создания онлайн-досок — «Яндекс Концепт». В компании отмечали, что это аналог ушедшей из России платформы для совместной удаленной работы Miro. Тогда же стало известно о договоренности купить Pruffme.

Miro объявила о ликвидации российского подразделения в 2022 году. Сейчас ее офисы находятся в Амстердаме и Сан-Франциско.

Pruffme работает на рынке почти 10 лет. Согласно последним данным, выручка компании в 2023 году составила 97,85 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,11 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      США и Германия выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед Россией

      Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ

      СК возбудил уголовное дело из-за обрушения лестничного пролета в доме в российском городе

      Раскрыта стоимость путешествия на автомобиле в новогодние праздники

      Депутат Рады рассказал об уровне защищенности стратегических объектов Одессы

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше