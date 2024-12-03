Южнокорейская оппозиция потребовала наказать президента

Оппозиция потребовала наказать президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Основная оппозиционная сила Южной Кореи — Демократическая партия — потребовала наказать президента республики Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

Парламентарии настаивают на этом, несмотря на то что глава государства заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Представитель Демпартии Пак Чхан Дэ отметил, что после сегодняшних событий президент больше не может нормально управлять государством, его нужно отстранить от власти и арестовать.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение. Политик обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.