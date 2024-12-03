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11:45, 3 декабря 2024Силовые структуры

В российской колонии заключенный захватил в заложницы медсестру и изнасиловал ее

В Омске суд дал 18,5 года мужчине, изнасиловавшему взятую в заложницы медсестру
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил к 18,5 года лишения свободы мужчину по делу о захвате заложницы и изнасиловании ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 206 («Захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия») и пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным ведомства, 3 августа 2023 года в помещении оказания медицинской помощи филиала медчасти №10 ФКУЗ МСЧ-55 УФСИН России по Омской области осужденный, угрожая лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы медсестру и изнасиловал ее. Он удерживал женщину три часа, пока сотрудники не смогли освободить ее.

Ранее стало известно, что Волгограде двое местных жителей подозреваются в похищении участника специальной военной операции (СВО) и вымогательстве у него крупной суммы денег.

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