Женщина спросила мужа о возможных изменах в будущем и удивилась ответу

Вышедшая замуж всего несколько месяцев назад женщина спросила партнера о возможных изменах и ужаснулась его ответу. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

По словам женщины, она спросила мужа, изменит ли он ей в будущем. Автор поста ожидала, что супруг скажет нет, однако он ответил: «В зависимости от обстоятельств». Женщина очень удивилась и расстроилась, и тогда муж извинился и сказал, что не планирует ей изменять. Несколько часов спустя жена снова подняла беспокоящий ее вопрос.

Тогда супруг разозлился. «Говорил, что я веду себя как ребенок. Я расплакалась, а он продолжал демонстрировать полное неуважение ко мне и моим чувствам. Затем он сказал: "Если бы у нас в браке не было секса, или я бы не получал того, что мне нужно, или мы бы не ладили, тогда да, было бы уместно изменять"», — процитировала мужа она.

Теперь женщина растеряна и не знает, что делать с этой информацией, поскольку это заставляет ее пересмотреть весь свой брак. В комментариях многие пользователи посоветовали женщине бросить мужа, прежде чем у него появится шанс изменить. Некоторые отметили, что отношения супругом не кажутся здоровыми, даже если в настоящее время муж не изменяет.

Ранее стала известна история женщины, которая застала мужа в постели со своей двоюродной сестрой. Секс-коуч Рич Юзвяк посоветовал ей простить измену, если она хочет сохранить отношения.