Звезда «Локи» сбежал из дома после насилия и психоза

Актер сериала «Локи» Джек Вил заявил, что живет на улице после насилия и психоза

Актер Джек Вил, известный по ролям в сериале «Локи» и фильме «Фаворитка», сбежал из дома после пережитого насилия и психических проблем. Об этом сам артист рассказал в видео, опубликованном в сервисе TikTok.

17-летний Вил заявил, что подвергался физическому и эмоциональному насилию дома, поэтому сейчас живет на улице. Он также признался, что страдает психическими расстройствами. По словам юноши, ему диагностировали несколько тяжелых заболеваний.

«Я пережил насилие в семье, физическое насилие, а также абьюз. Поэтому я сбежал. Еще у меня есть проблемы с психикой, мне поставили аутизм, СДВГ, биполярное расстройство и психоз. Мне больше некуда идти, мне нужна помощь», — поделился он.

При этом Вил отметил, что социальная служба отказывается ему помогать, поэтому он просит подписчиков распространить его историю, чтобы показать всем, «как государство обращается с детьми».

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