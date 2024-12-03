Звезде «Ворониных» понадобилась экстренная помощь врачей

Звезда «Ворониных» Фроловцева обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

Заслуженной артистке России, звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, актриса пожаловалась на участившиеся боли в сердце, которые отдавали в руку, и на ощущение учащенного сердцебиения в течение нескольких дней. В результате обследования у артистки обнаружили фибрилляцию предсердий — наиболее часто встречающееся нарушение ритма сердца.

После лечения в стационаре Фроловцевой назначили лекарственную терапию и дали рекомендации для улучшения состояния, уточняет канал. Отмечается, что актриса продолжает поддерживать творческую деятельность, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что актрисе Наталье Дрожжиной, которая снималась в «Семнадцати мгновениях весны» и «Интердевочке», понадобилась помощь кардиолога.