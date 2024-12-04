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20:44, 4 декабря 2024Культура

Актер Калкин объяснил отказ показывать детям «Один дома»

Брат Маколея Калкина заявил, что до сих пор не показал «Один дома» своим детям
Андрей Шеньшаков
Маколей Калкин

Маколей Калкин. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Киран Калкин, брат Маколея Калкина, звезды франшизы «Один дома» признался, что до сих пор не показывал своим детям фильм с их дядей в главной роли. Об этом артист заявил в интервью E! News.

По словам Кирана, 5-летнему Кинси и 3-летнему Уайлдеру еще рано смотреть такие фильмы, ведь там есть жестокие и страшные моменты.

«Для 3-летнего ребенка в фильме есть страшные моменты, например, тарантул. А еще в конце парень говорит, что откусит все пальцы ребенку. Это страшно для мелкого», — объяснил он.

Впрочем, Киран пообещал показать традиционную рождественскую комедию своим детям в этом году. А если им не будет интересно или не понравится, будет пробовать через год.

Ранее стало известно, что его брат Маколей, сыгравший главного героя в «Один дома», примет участие в сьемках сериала «Фоллаут». Во втором сезоне популярного шоу он сыграет одного из ярких персонажей.

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