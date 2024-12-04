Актер Калкин объяснил отказ показывать детям «Один дома»

Актер Киран Калкин, брат Маколея Калкина, звезды франшизы «Один дома» признался, что до сих пор не показывал своим детям фильм с их дядей в главной роли. Об этом артист заявил в интервью E! News.
По словам Кирана, 5-летнему Кинси и 3-летнему Уайлдеру еще рано смотреть такие фильмы, ведь там есть жестокие и страшные моменты.
«Для 3-летнего ребенка в фильме есть страшные моменты, например, тарантул. А еще в конце парень говорит, что откусит все пальцы ребенку. Это страшно для мелкого», — объяснил он.
Впрочем, Киран пообещал показать традиционную рождественскую комедию своим детям в этом году. А если им не будет интересно или не понравится, будет пробовать через год.
Ранее стало известно, что его брат Маколей, сыгравший главного героя в «Один дома», примет участие в сьемках сериала «Фоллаут». Во втором сезоне популярного шоу он сыграет одного из ярких персонажей.