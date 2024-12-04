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16:24, 4 декабря 2024Россия

В Третьяковской галерее пройдет новогодняя елка для детей участников СВО

Ракова: в Третьяковской галерее пройдет новогодняя елка для детей участников СВО
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

9 декабря в Третьяковской галерее в Москве пройдет первый показ театрализованной программы, организованный совместно с Правительством Москвы для столичных школьников из семей участников специальной военной операции (СВО), а также призеров и лауреатов детских художественных конкурсов. Подробности новогодней елки раскрыла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В новом Инженерном корпусе Третьяковки ребята смогут насладиться увлекательным представлением, погрузиться в мир изобразительного искусства, познакомиться с творчеством русских художников, а также получить незабываемые впечатления от театрального представления, — отметила вице-мэр. — Для нас важно, чтобы каждый ребенок смог в полной мере ощутить приближение самого волшебного праздника в году».

Новогодние елки будут проходить среди шедевров выставки «Адепты красного. Малявин & Архипов», благодаря чему дети узнают о роли красного цвета в искусстве первой трети ХХ века, об отношении художников к сохранению русских традиций и о влиянии фольклора на русское искусство.

Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, в свою очередь, отметила, что подобные мероприятия в музее интересны не только детям, но и взрослым. «Государственная Третьяковская галерея с радостью возобновляет традицию проведения Новогодних Елок в одном из главных музеев национального искусства, — заявила она. — Новогодние елки в галерее — это центр притяжения не только для детей, но и для взрослых, возможность окунуться в праздничное настроение, насладиться искусством, которое объединяет поколения».

В фойе Инженерного корпуса 9 декабря будут исполняться музыкальные номера и проводиться творческие мастер-классы. Дети и их родители «погрузятся в атмосферу волшебного леса», наблюдая за приключениями главного героя представления — Художника Николы.

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