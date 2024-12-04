Мошенники оформляли на россиян микрозаймы, взламывая их аккаунты на портале «Госуслуги». Как рассказали «Ленте.ру» аналитики из ИБ-компании F.A.С.С.T., расследовавшие целый ряд подобных случаев, произошедших еще в 2020-2021 годах, ежедневно киберпреступники зарабатывали таким образом по несколько миллионов рублей.
Кроме самих финансовых организаций, жертвами мошеннической схемы стали обычные люди, которые не были в курсе, что кто-то оформил на них кредит. Они узнавали о займе только тогда, когда появлялись задолженности
Отмечается, что размер одного отдельного займа мог достигать 30 тысяч рублей. При этом мошенники искусственно увеличивали суммы, которые им одобряли микрофинансовые организации (МФО) и микрокредитные компании (МКК). Для этого они оформляли один кредит небольшого размера, гасили его, после чего брали уже следующий, более крупный. Теперь же, спустя несколько лет, проведенное с участием аналитиков F.A.С.С.T. расследование помогло установить личности нескольких человек, причастных к реализации этой схемы.
Мошенники покупали доступ к аккаунтам россиян в даркнете
Киберпреступники не взламывали аккаунты россиян на «Госуслугах» самостоятельно, предпочитая пользоваться услугами специализирующихся на этом профессионалов. Купить доступ можно было в торговых темах на даркнет-площадках или в тематических Telegram-каналах и ботах. По состоянию на 2021 год стоимость одного взломанного аккаунта варьировалась в пределах от 25 до 100 рублей за штуку.
«В большинстве случаев продавцы подобных данных использовали метод перебора паролей (также известный как брутфорс, от английского brute force — грубая сила, — прим. «Ленты.ру»), чтобы получить доступ к аккаунтам. Люди, на которых аферисты оформили кредиты, даже не подозревали об этом», — рассказали в компании F.A.С.С.T.
Сами микрозаймы перечислялись на банковские карты подставных лиц — так называемых дропов. Как правило, ими становятся студенты или малоимущие, за небольшое вознаграждение оформляющие на себя банковские аккаунты и затем передающие их злоумышленникам. Однако, как отмечают исследователи, в некоторых случаях скамеры не стеснялись использовать банковские карты своих друзей и знакомых.
С годами схема стала более изощренной
Своего пика популярность этой схемы у мошенников достигла к апрелю-маю 2022 года. Но затем были предприняты дополнительные меры безопасности — «Госуслуги» стали требовать от пользователей обязательного подключения двухфакторной аутентификации.
Схему, которая приносила прибыль злоумышленникам несколько лет назад, удалось нейтрализовать, но она вернулась в более изощренном виде с применением сложных методов социальной инженерии
В связи с этим атаки на россиян продолжаются и по сей день. Например, в одной из усложненных схем мошенники сначала отправляют жертве сообщение о блокировке «Госуслуг», после чего пишут, что восстановить доступ можно, сообщив код подтверждения, который приходит на ее устройство. В других сценариях россиян просят скачать вредоносное приложение по ссылке, подтвердить доставку несуществующей посылки, продлить действие SIM-карты или уточнить сведения о пенсионных накоплениях.
По данным «Ленты.ру», даже несмотря на созданные киберпреступникам сложности, доступы к аккаунтам на «Госуслугах» и сейчас можно приобрести в даркнете. Однако их стоимость уже куда выше, чем четыре года назад — от 7 до 20 долларов (от 750 до 2100 рублей).
«Чтобы не стать жертвой злоумышленников необходимо соблюдать цифровую гигиену, настроить доступные инструменты безопасности, не сообщать даже очень убедительным собеседникам коды безопасности», — призвали аналитики F.A.С.С.T.
Они добавили, что россиянам стоит регулярно проверять на специализированных сайтах информацию о выданных им микрозаймах. Говоря о технической стороне вопроса, в F.A.С.С.T. порекомендовали включить во всех сервисах двухфакторную аутентификацию, установить на «Госуслугах» сложный пароль, который нигде больше не используется. Само собой, не нужно сообщать кому-либо логины, пароли и коды подтверждения входа или операций. Последняя рекомендация — регулярно обновлять все приложения по мере выхода новых версий.
Нельзя также сообщать кому-либо логины, пароли и коды подтверждения входа или операций. Кроме того, необходимо регулярно обновлять все приложения по мере выхода новых версий