Названы сроки открытия трех новых станций метро в Москве

РМТМ: три новые станции Троицкой линии московского метро откроют 25 декабря

Участок Троицкой линии московского метрополитена от «Корниловской» до «Новомосковской» откроют 25 декабря 2024 года. Сроки запуска станций новой линии метро назвал Telegram-канал «РМТМ | «Развитие метрополитена и транспорта в Москве».

По информации источника, работы на вышеуказанных станциях близятся к завершению. Так, на «Корниловской» выполнили обкатку эскалаторов, для «Новомосковской» получили разрешение на подачу напряжения, а на «Коммунарку» его уже подали. Помимо этого, на второй станции специалисты занимаются отделкой станционного зала, а на третьей — монтируют название станции на путевой стене и навигационные указатели. Между тем официальная информация о скором открытии от чиновников еще не поступала.

Ранее в этот же день стало известно, что на станции «Новаторская» Большой кольцевой и Троицкой линий открыли новый выход.