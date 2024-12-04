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17:52, 4 декабря 2024Экономика

Названы сроки открытия трех новых станций метро в Москве

РМТМ: три новые станции Троицкой линии московского метро откроют 25 декабря
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетНовые станции метро в Москве

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Участок Троицкой линии московского метрополитена от «Корниловской» до «Новомосковской» откроют 25 декабря 2024 года. Сроки запуска станций новой линии метро назвал Telegram-канал «РМТМ | «Развитие метрополитена и транспорта в Москве».

По информации источника, работы на вышеуказанных станциях близятся к завершению. Так, на «Корниловской» выполнили обкатку эскалаторов, для «Новомосковской» получили разрешение на подачу напряжения, а на «Коммунарку» его уже подали. Помимо этого, на второй станции специалисты занимаются отделкой станционного зала, а на третьей — монтируют название станции на путевой стене и навигационные указатели. Между тем официальная информация о скором открытии от чиновников еще не поступала.

Ранее в этот же день стало известно, что на станции «Новаторская» Большой кольцевой и Троицкой линий открыли новый выход.

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