Названы сроки открытия трех новых станций метро в Москве

Участок Троицкой линии московского метрополитена от «Корниловской» до «Новомосковской» откроют 25 декабря 2024 года. Сроки запуска станций новой линии метро назвал Telegram-канал «РМТМ | «Развитие метрополитена и транспорта в Москве».
По информации источника, работы на вышеуказанных станциях близятся к завершению. Так, на «Корниловской» выполнили обкатку эскалаторов, для «Новомосковской» получили разрешение на подачу напряжения, а на «Коммунарку» его уже подали. Помимо этого, на второй станции специалисты занимаются отделкой станционного зала, а на третьей — монтируют название станции на путевой стене и навигационные указатели. Между тем официальная информация о скором открытии от чиновников еще не поступала.
Ранее в этот же день стало известно, что на станции «Новаторская» Большой кольцевой и Троицкой линий открыли новый выход.