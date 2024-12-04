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15:01, 4 декабря 2024Силовые структуры

Новый прокурор Москвы приступил к своей работе

Новый прокурор Москвы Максим Жук приступил к своей работе
Варвара Митина (редактор)
Максим Жук

Максим Жук. Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Новый прокурор Москвы Максим Жук приступил к своей работе. Об этом сообщает агентство «Москва».

Нового прокурора уже представили подчиненным, а также руководителям органов власти и правоохранительных органов. После этого он приступил к выполнению своих обязанностей.

В своей речи он заявил, что особое внимание прокуроров привлекают вопросы соблюдения прав граждан, особенно социально уязвимых категорий. В приоритете остается надзор за соблюдением прав участников спецоперации и их родственников, добавил Жук.

28 ноября президент России Владимир Путин назначил Жука на должность столичного прокурора.

Жук родился в 1976 году в Краснодаре. В органах прокуратуры он служит с 1997 года. В частности, более 20 лет Жук проработал в органах прокуратуры Краснодарского края.

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