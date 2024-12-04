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08:01, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Парень рассказал о мерзкой особенности своей работы и возмутил пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: marialevkina / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником SMScouch показал на портале, как выглядит рабочее место его начальника, и возмутил пользователей сети. Комментаторы сочли увиденное мерзким и посоветовали парню пожаловаться на условия труда в компании.

Автор поста, работающий поваром в кафе или ресторане, опубликовал фотографию разделочной доски, которую использует его шеф-повар. На ней можно заметить следы плесени. «С каждым днем ее состояние все хуже. Не думаю, что он когда-нибудь чистил доску за все те два года, что он здесь работает», — написал парень. Он признался, что в том числе и из-за этого никогда не питается в своем заведении.

«Пожалуйста, скажите, что вы работаете на предприятии, где плесень растят для производства пенициллина», «Это невероятно мерзко», «Я надеюсь, вы уже сообщили об этом и санитарная инспекция в пути. Это создает большую опасность для здоровья посетителей», «Эта разделочная доска — биологическое оружие», «Шеф-повар должен выбрать: лизнуть доску или уйти с работы», — возмутились комментаторы. Они также посоветовали автору поста инициировать санитарное расследование и уволиться из компании.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как открыл пакет с молоком и обнаружил неприятную картину. Комментаторы признались, что из-за увиденного у них появился новый страх.

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