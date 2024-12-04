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18:45, 4 декабря 2024Ценности

Племянницы принцессы Дианы повторили ее культовое «платье мести»

Племянницы принцессы Дианы Элиза и Амелия надели на премию «платья мести»
Мария Винар
Амелия и Элиза Спенсер

Амелия и Элиза Спенсер. Фото: Dave Benett / Getty Images

Племянницы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер повторили ее культовый образ 30-летней давности. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Для красной дорожки премии Fashion Awards 2024, церемония вручения которой состоялась в Лондоне, девушки надели облегающие черные платья в пол. При этом Элиза выбрала наряд с обнажающими плечи рукавами бренда Gaurav Gupta, а Амелия — с глубоким декольте из ассортимента марки Pamella Roland. Также они примерили бриллиантовые ожерелья, кольца и браслеты Sartoro Geneve.

Журналисты издания заметили, что наряды девушек похожи на знаменитое «платье мести», которое носила Диана в 1994 году. В тот день ее супруг, принц Чарльз, признался публике, что не был верен ей.

В ноябре шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в культовом образе принцессы Дианы и разгневала фанатов.

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