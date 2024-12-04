Порномодель раскрыла принцип выбора мужчин для романтических отношений

Модель платформы для взрослых OnlyFans рассказала, какой принцип использует при знакомствах с мужчинами для романтических отношений. Об этом пишет The Sun.

29-летняя Меган Луиз из Великобритании заявила, что многие мужчины смешивают ее онлайн-образ с настоящей личностью. Британка утверждает, что часто ее рассматривают исключительно сексуальный объект и рассчитывают на мимолетное романтическое свидание.

Луиз разработала собственную систему, чтобы определить, действительно ли мужчина заинтересован в общении ней, и не будет ли он впоследствии против того, что она работает в качестве порномодели. «Мне нужно убедиться, что он не будет ревновать. Потому что у меня были парни, которые говорили, что все в порядке, а в итоге высказывали недовольство моей работой», — рассказала британка.

Чтобы убедиться в серьезности намерений потенциального партнера, Луиз установила правило, согласно которому не вступает в интимные отношения с мужчинами до определенного момента. «Я обычно жду, пока мы не сходим на шесть свиданий. После этого становится понятно, что они действительно стараются. Для меня это может означать ожидание в районе пяти месяцев, потому что я не так часто бываю на людях», — сказала модель.

Она призналась, что, несмотря на свою профессию, довольно старомодна, и должна точно знать, что потенциальный романтический партнер относится к ней серьезно.

Ранее Меган Луиз раскрыла свой идеал мужчины для отношений. Для нее важно, чтобы ее будущий партнер любил ее детей, обладал моральными принципами и имел доброе сердце.

