Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:43, 4 декабря 2024Экономика

В России спрогнозировали рост доходов от продаж агропродукции

ВТБ: доходы от продаж российской сельхозпродукции превысят $50 млрд к 2030 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

К 2030 году суммарные доходы российских экспортеров от продаж сельскохозяйственной продукции превысят отметку в 50 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ.

Для сравнения: по итогам прошлого года доходы России от экспорта агропродукции составили в общей сложности 43,5 миллиарда долларов. Таким образом, если прогноз экспертов банка сбудется, к 2030-му показатель вырастет более чем на 6,5 миллиарда.

В ВТБ ожидают, что в среднесрочной перспективе новыми точками роста для российской отрасли станет производство мясной и молочной продукции. Речь идет, в частности, о наращивании выпуска растительного масла, рыбы и рыбопродуктов, сахара, мяса и мясопродуктов. Аналитики банка также прогнозируют рост объемов выпуска продукции пищевой промышленности. В свою очередь, лидирующие позиции сохранит за собой экспорт зерновых.

Росту производства, по мнению экспертов ВТБ, будут способствовать ряд факторов, включая растущий спрос на российскую сельхозпродукцию со стороны Китая, стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в банке видят потенциал роста производственных мощностей в России.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году экспорт российской сельхозпродукции должен вырасти не менее чем в полтора раза к уровню 2021-го. Глава Минсельхоза Оксана Лут поясняла, что речь идет о цели достичь планки в 55,2 миллиарда долларов. Однако для выполнения этой задачи отечественным аграриям, по ее словам, уже сейчас необходимо отправлять на экспорт более дорогостоящую продукцию. В противном случае, подчеркнула руководитель ведомства, выполнить поставленную задачу будет сложно.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк резко повысил курс рубля

      Российская стилистка назвала неожиданный предмет гардероба трендом зимы

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Кадыров сказал ближайшему соратнику выдать пленным бойцам ВСУ оружие

      Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

      В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на фронте

      Первая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

      Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео

      В МИД России заявили о несовместимых позициях Киева и Москвы

      В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше