В России спрогнозировали рост доходов от продаж агропродукции

ВТБ: доходы от продаж российской сельхозпродукции превысят $50 млрд к 2030 году

К 2030 году суммарные доходы российских экспортеров от продаж сельскохозяйственной продукции превысят отметку в 50 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ.

Для сравнения: по итогам прошлого года доходы России от экспорта агропродукции составили в общей сложности 43,5 миллиарда долларов. Таким образом, если прогноз экспертов банка сбудется, к 2030-му показатель вырастет более чем на 6,5 миллиарда.

В ВТБ ожидают, что в среднесрочной перспективе новыми точками роста для российской отрасли станет производство мясной и молочной продукции. Речь идет, в частности, о наращивании выпуска растительного масла, рыбы и рыбопродуктов, сахара, мяса и мясопродуктов. Аналитики банка также прогнозируют рост объемов выпуска продукции пищевой промышленности. В свою очередь, лидирующие позиции сохранит за собой экспорт зерновых.

Росту производства, по мнению экспертов ВТБ, будут способствовать ряд факторов, включая растущий спрос на российскую сельхозпродукцию со стороны Китая, стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в банке видят потенциал роста производственных мощностей в России.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году экспорт российской сельхозпродукции должен вырасти не менее чем в полтора раза к уровню 2021-го. Глава Минсельхоза Оксана Лут поясняла, что речь идет о цели достичь планки в 55,2 миллиарда долларов. Однако для выполнения этой задачи отечественным аграриям, по ее словам, уже сейчас необходимо отправлять на экспорт более дорогостоящую продукцию. В противном случае, подчеркнула руководитель ведомства, выполнить поставленную задачу будет сложно.