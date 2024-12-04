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13:49, 4 декабря 2024Ценности

Россияне получили возможность купить вещи Безрукова и Собчак

Россияне получили возможность купить на «Авито» вещи Безрукова и Собчак
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россияне получили возможность купить ранее принадлежавшие знаменитостям вещи. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители «Авито».

На платформе начала продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и вещи со съемок звезд. Первыми свои товары представят Сергей Безруков, Ксения Собчак, Сергей Бурунов, Антох MC, Ольга Карпуть, Илья Куруч, Марианна Елисеева и Сергей Сухов, а также техноблогеры Wylsacom и BRIGMAN.

Отмечается, что каждая вещь из дропа подобрана неслучайно: знаменитости расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев. Так, например, Собчак представила пользователям костюмы от российского бренда I AM STUDIO по ценам от 8 до 48 тысяч рублей, платье YOU WANNA и костюм Roseville.

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В то же время в дроп Безрукова войдут вещи из детективного сериала по мотивам реальной жизни легендарного адвоката XIX века Федора Плевако. На платформе станут доступны к покупке черное пальто главного героя, часы на цепочке, запонки и другие предметы, которые зрители могли видеть в кадре.

Кроме того, покупатели смогут купить и уникальные вещи от российского актера Сергея Бурунова. В его профиле можно будет найти легендарные авиационные куртки John Douglas, солнечные очки бренда Ray Ban, мотошлем с подписью актера, комплект книг, которые озвучивал Сергей, и даже режиссерский именной стул.

Все вырученные средства с продажи вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова будут направлены на благотворительные цели: в фонд Ильинской больницы и фонд помощи детям-сиротам «Измени одну жизнь».

В апреле компания «Авито» заявила о выходе на рынок путешествий.

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